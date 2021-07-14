Мэрия прокомментировала массовую драку в Москве

Драка произошла вечером 12 июля. В инциденте, который случился из-за бытового конфликта, принимали участие мигранты из Средней Азии.

Там отметили, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, решается вопрос о заведении уголовного дела , сообщает РИА "Новости".

Московские власти считают массовую драку у московского метро "Кузьминки" чрезвычайным происшествием , сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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