В Ярославской области введена обязательная вакцинация

В Ярославской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Как говорится в постановлении на сайте управления Роспотребнадзора по региону, речь идет о сотрудниках торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, учреждений общепита, образования, здравоохранения, ЖКХ, кинотеатров, госслужащих и других.

Они должны поставить прививку первым компонентом до 4 августа, а вторым компонентом — до 31 августа.

Напомним, 13 июля глава прикамского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения края Анастасия Крутень предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях.

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