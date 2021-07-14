В Ярославской области введена обязательная вакцинация
В Ярославской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан.
Как говорится в постановлении на сайте управления Роспотребнадзора по региону, речь идет о сотрудниках торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, учреждений общепита, образования, здравоохранения, ЖКХ, кинотеатров, госслужащих и других.
Они должны поставить прививку первым компонентом до 4 августа, а вторым компонентом — до 31 августа.
Напомним, 13 июля глава прикамского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения края Анастасия Крутень предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях.
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