14 Июля 2021
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Госпиталь для больных коронавирусом, гинекологическое отделение, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Всплеск смертности в Москве объяснили новым коронавирусом и жарой

В июне в Москве скончались 16 тыс. 271 человек, передает городской департамент здравоохранения.

Это почти на четверть больше, чем в июне 2020 года. По сообщению городской администрации, рост смертности вызван не только эпидемией коронавируса, но и аномальной жарой.

По данным департамента здравоохранения, в июне коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5 тыс. 527 случаях. На 1 июля летальность от коронавируса в мегаполисе составила 2,78%, если учитывать только случаи, где он признан основной причиной смерти.

Ведомство связывает это, прежде всего с циркуляцией нового дельта-штамма.

Тем временем, третья волна коронавируса пошла на спад в Москве, считает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

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Теги: Москва, коронавирус, эпидемия



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