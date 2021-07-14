"А-Проперти" может за свой счет построить третью ветку БАМа

Комапния "А-Проперти" Альберта Авдоляна намеревается построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря Эльга — Чумикан и порта для экспорта угля.

Как сообщила представитель компании Анастасия Харитонова, протяженность дороги составит около 500 км. Она позволит поставлять 30 млн т угля в год. Как ожидается, железная дорога вместе с портом обойдется в $2,5–3 млрд.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным 7 июля глава "РЖД" Олег Белозеров упомянул о данном проекте.

"То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана", — сказал он.

Глава государства поручил "делать, если это целесообразно", сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено профинансировать строительство третьей очереди Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей за счет средств Фонда национального благосостояния.