14 Июля 2021
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Политика В России
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Центризбирком выявил недостатки в документах 39 кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Избирательная комиссия России обнаружила недостатки в предоставленных документах на заверение списков для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Яблоко".

Выявлены нарушения по 39 кандидатам. Как сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин, партия должна не позднее 14 июля предоставить в комиссию исправленные документы.

Некоторые недостатки связаны с тем, что не предоставлены сведения кандидатов об их супругах, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, один из создателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский впервые не станет возглавлять федеральный список объединения на выборах в Госдуму. Он вообще не будет баллотироваться.

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Теги: Центризбирком, выборы, Госдума



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