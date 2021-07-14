Центризбирком выявил недостатки в документах 39 кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Избирательная комиссия России обнаружила недостатки в предоставленных документах на заверение списков для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Яблоко".

Выявлены нарушения по 39 кандидатам. Как сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин, партия должна не позднее 14 июля предоставить в комиссию исправленные документы.

Некоторые недостатки связаны с тем, что не предоставлены сведения кандидатов об их супругах, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, один из создателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский впервые не станет возглавлять федеральный список объединения на выборах в Госдуму. Он вообще не будет баллотироваться.