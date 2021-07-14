14 Июля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

РФПИ высказались о статье Reuters о "Спутнике V"

Статья агентства Reuters о причинах задержки регистрации препарата от COVID-19 "Cпутник V" российского производства в Евросоюзе является примером fake news.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Там отмечают, что статья основана на ложных комментариях анонимных источников и является дезинформационной кампании против российской вакцины, которую организовали западные фармкомпании.

Как ожидают в РФПИ, "Спутник V" будет одобрен Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС,

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что задержка одобрения препарата в Европе обусловлена "неоднократными" сбоями в предоставлении данных европейскому регулятору. Отмечалось, что вакцину, вероятно, не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.

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Теги: РФПИ, Спутник V, вакцина



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Ранее 13.07.2021 15:05 Мск Reuters: "Спутник V" не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы


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