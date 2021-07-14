РФПИ высказались о статье Reuters о "Спутнике V"

Статья агентства Reuters о причинах задержки регистрации препарата от COVID-19 "Cпутник V" российского производства в Евросоюзе является примером fake news.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Там отмечают, что статья основана на ложных комментариях анонимных источников и является дезинформационной кампании против российской вакцины, которую организовали западные фармкомпании.

Как ожидают в РФПИ, "Спутник V" будет одобрен Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС,

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что задержка одобрения препарата в Европе обусловлена "неоднократными" сбоями в предоставлении данных европейскому регулятору. Отмечалось, что вакцину, вероятно, не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.