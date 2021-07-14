Вениамин Кондратьев поручил разработать программу субсидий для переработчиков пшеницы

На Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы. Об этом стало известно по итогам состоявшегося краевого совещания под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, передает корреспондент Накануне.RU. Региональные власти считают, что новая мера поддержки повысит добавочную стоимость при экспорте готовой продукции.

"Сегодня за рубеж уходит 70% кубанского зерна. Это не тот результат, на который мы должны рассчитывать. Нам важно расширить переработку твердых сортов пшеницы, загружать наши заводы, создавать добавленную стоимость в крае. Для этого нужно предложить выгодные условия и субсидировать региональных переработчиков, если они будут закупать пшеницу у наших производителей. Все это поможет переработчикам расширить свое производство, выходить с конкурентоспособной по цене и качеству продукцией", – сказал Вениамин Кондратьев и поручил своему заместителю Андрею Коробке продумать алгоритм новой меры поддержки.

Всего на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году на Кубани направят 8 млрд рублей, в том числе 3 млрд – на растениеводство. По словам Андрея Коробки, на сегодняшний день уже выплачено 2 млрд рублей федеральных и краевых средств. Полностью выплачены субсидии на развитие садоводства и овощеводства. С 12 июля начинаем выплаты на элитное семеноводство.

Средства также направят на субсидирование производства масличных культур в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», возмещение части затрат на закупку пшеницы производителям муки для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсируют расходы на реализацию продукции. Также в 2021 году аграрии Кубани впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, производители подсолнечного масла и сахара – на изготовление и реализацию продукции.

Совещание по перспективам развития растениеводства сегодня прошло в Усть-Лабинском районе края. Вениамин Кондратьев побывал на полях одного из хозяйств-лидеров по урожайности пшеницы, сои, подсолнечника и сахарной свеклы, посетил семенной завод. В ходе заседания аграрии рассказали губернатору, что из-за повышения стоимости они вынуждены дополнительно тратить по 300 тысяч рублей только по одному виду удобрений на каждые 100 га.

Глава региона отреагировал незамедлительно, он обратился к производителям минеральных удобрений, в частности, к присутствующему на встрече представителю «Еврохим».

"Тут должна быть взвешенная политика, потому что сельхозпроизводители могут не дожить до того момента, когда на мировых рынках цены пойдут вниз. Если у вас долгосрочная перспектива бизнеса, вы же наш региональный производитель, давайте вместе подумаем. Без удобрений у нас ничего не будет. С уважением отношусь к бизнесу и понимаю, что он тоже должен зарабатывать. Но получение сверхприбыли за счет того, что другие лишаются минимальной - это не порядок", – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона договорился с представителем «Еврохим» в ближайшее время обсудить выход из сложившейся ситуации, чтобы сбалансировать интересы производителей и аграриев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, на данный момент аграрии Кубани уже собрали более 3,5 млн тонн урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур. Губернатор призвал мобилизоваться, чтобы до 22 июля уборочные работы завершить.

В 2021 году Краснодарский край рассчитывает собрать не менее 15 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Напомним, что в рекордном 2017 году урожай составлял 14 млн тонн. Ожидается, урожай будет и высоким, и качественным: более 40% площади озимых – высокопродуктивные семена. Зерновых колосовых и зернобобовых культур на Кубани убрали уже с площади почти в 600 тыс. га – 31% от запланированного. Валовый сбор составляет более 3,5 млн тонн. Средняя урожайность – около 60 центнеров с гектара, что на 15% выше итоговой прошлогодней.