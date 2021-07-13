В подмосковной Балашихе горит полторы тысячи квадратных метров склада

Вечером во вторник, 13 июля, в подмосковной Балашихе в промзоне на Объездном шоссе загорелось складское здание.

По данным МЧС, информации о пострадавших или пропавших без вести нет. Эвакуация не проводилась.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается пожар внутри здания, по предварительной информации площадь пожара 1400 кв.м", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас пожар тушат 70 человек и более 20 единиц техники.