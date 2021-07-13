13 Июля 2021
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Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Володин прокомментировал решение ЕСПЧ обязать Россию регистрировать однополые союзы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязании России регистрировать однополые союзы.

"Возникает вопрос: зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные "гены", которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому - недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель", - обращается Володин в своем Telegram-канале, видимо, к судьям ЕСПЧ.

Он также упоминает, что авиакомпания Lufthansa вводит гендерно-нейтральные приветствия пассажиров на борту вместо традиционного "Дамы и господа". "Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины! Все иное — противоречит Конституции, нормы которой приоритетны".

Володин полагает, что судьи ЕСПЧ, не знающие особенностей национального законодательства России, теперь от позора должны подать в отставку.

Действительно, с прошлого года поправки в Конституцию дают российским властям право игнорировать международное законодательство и организации, если их решения или положения противоречат внутреннему законодательству России.

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Теги: вячеслав володин, однополые браки, поправки в конституцию



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