Джеки Чан решил вступить в компартию Китая

Самый известный в Голливуде китайский актер Джеки Чан заявил о желании вступить в компартию Китая.

"Для меня большая честь быть китайцем, но я завидую тому, что вы являетесь членами Коммунистической партии КНР", - заявил актер, выступая перед участниками форума в Пекине.

"Я думаю, что Коммунистическая партия Китая действительно великая. Чтобы она не обещала, ей не нужно сто лет для выполнения этих обещаний, она может выполнить это за несколько десятилетий. Я хочу быть членом коммунистической партии", - заявил 67-летний актер.