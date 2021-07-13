13 Июля 2021
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Политика За рубежом
джеки чан, актер, продюсер, режиссер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Джеки Чан решил вступить в компартию Китая

Самый известный в Голливуде китайский актер Джеки Чан заявил о желании вступить в компартию Китая.

"Для меня большая честь быть китайцем, но я завидую тому, что вы являетесь членами Коммунистической партии КНР", - заявил актер, выступая перед участниками форума в Пекине.

"Я думаю, что Коммунистическая партия Китая действительно великая. Чтобы она не обещала, ей не нужно сто лет для выполнения этих обещаний, она может выполнить это за несколько десятилетий. Я хочу быть членом коммунистической партии", - заявил 67-летний актер.

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Теги: Джеки чан, компартия, кнр, китай



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