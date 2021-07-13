13 Июля 2021
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скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

СМИ: На Кострому и ее пригороды осталось девять "скорых"

В Костроме и ее пригородах складывается катастрофическая ситуация со службой "скорой помощи". По заверениям работников системы, на город с населением около 300 тыс. осталось 9-10 бригад "скорой". Видео с рассказами водителей и диспетчеров опубликовал Telegram-канал Mash. При этом глава подстанции "скорой помощи" говорит, что количество бригад на город никак не регламентировано, и, в зависимости от времени года, на линии работает 18-20 бригад.

Но у водителя "скорой" Евгения Зубцова другие данные. Он опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказывает, что одна бригада выезжает за сутки дежурства на 24-27 вызовов, водитель находится за рулем по 12 часов. Зарплата после "повышения" составляет 22-30 тыс. руб. Сотрудники "скорой" жалуются на урезание стимулирующих выплат. Также они рассказывают, что гражданам приходится ждать бригаду много часов, иногда медики опаздывают и приезжают слишком поздно. Желающих работать в "скорой" остается все меньше. Участники видеообращения говорят, что власти все знают, обещают решить вопрос, но в итоге все остается на словах.

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Теги: кострома, скорая помощь, стимулирующие выплаты



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