13 Июля 2021
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Экономика В России
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

Внешний долг России за полгода вырос на 0,9%

За первое полугодие 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд или на 0,9%, говорится в макроэкономической статистике, опубликованной Центральным банком России. На 1 июля внешний долг России составил $471,4 млрд. Регулятор отмечает, что на рост долга повлияло увеличение иностранной задолженности банковской системы.

При этом сократился внешний госдолг и долг других секторов экономики, поскольку снизился интерес "глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками". 

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Теги: внешний долг, госдолг, банк россии



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