Внешний долг России за полгода вырос на 0,9%

За первое полугодие 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд или на 0,9%, говорится в макроэкономической статистике, опубликованной Центральным банком России. На 1 июля внешний долг России составил $471,4 млрд. Регулятор отмечает, что на рост долга повлияло увеличение иностранной задолженности банковской системы.

При этом сократился внешний госдолг и долг других секторов экономики, поскольку снизился интерес "глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками".