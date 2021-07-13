13 Июля 2021
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Общество В России За рубежом
Тамара Плетнева (2020) | Фото: Википедия

В Госдуме посмеялись над решением ЕСПЧ обязать Россию регистрировать однополые союзы

В Госдуме лишь посмеялись над решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязании России регистрировать гомосексуальные союзы.

"Им надо — пусть они у себя хоть с кем узаконивают отношения. Может, скоро с котами или ещё с кем-нибудь будет. У нас в России, я надеюсь, что ещё всё-таки не всё потеряно. У нас такого не будет", - цитирует "Подъем" главу думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.

В ЕСПЧ оставили на усмотрение государства форму, в которой может быть зарегистрирован союз граждан одного пола.

Принятые в прошлом году поправки в Конституцию России разрешают не исполнять требования международных законов или организаций, если они противоречат положениям внутреннего российского законодательства.

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Теги: еспч, тамара плетнева, госдума, однополые браки



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