В Госдуме посмеялись над решением ЕСПЧ обязать Россию регистрировать однополые союзы

В Госдуме лишь посмеялись над решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязании России регистрировать гомосексуальные союзы.

"Им надо — пусть они у себя хоть с кем узаконивают отношения. Может, скоро с котами или ещё с кем-нибудь будет. У нас в России, я надеюсь, что ещё всё-таки не всё потеряно. У нас такого не будет", - цитирует "Подъем" главу думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.

В ЕСПЧ оставили на усмотрение государства форму, в которой может быть зарегистрирован союз граждан одного пола.

Принятые в прошлом году поправки в Конституцию России разрешают не исполнять требования международных законов или организаций, если они противоречат положениям внутреннего российского законодательства.