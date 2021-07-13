Хуснуллин считает, что реально построить в Красноярске метро с нуля за четыре года

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал на своей странице в Instagram об итогах встречи с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным.

"Разговор был большой, порядка полутора часов. Речь шла и о поиске оптимальных технических решений, которые сделают метро в Красноярске современным. И об оптимизации его стоимости. По мнению Марата Шакирзяновича, вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске", - рассказал Усс.

На прошлой неделе Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, выступил за достройку в городах-миллионниках метро. Правда, не совсем в том виде, в каком это планировалось в советское время. Тем не менее, огромные расходы Хуснуллина не пугают, он полагает, что консервировать начатые стройки будет дороже.

Достроить метро планируется в Челябинске и Красноярске. Причем в Красноярске метро будет комбинированным – так называемый метротрамвай, часть путей будет проходить по земле. До конца этого года будет подготовлено технико-экономическое обоснование.

Также будет достраиваться метро в Нижнем Новгороде. Про Екатеринбург – с самым коротким метро в мире – пока речи нет.

"С Советского Союза недострои по метро — с ними надо ставить точку, потому что, если их не достраивать, тогда их нужно полностью забутовать. А забутовать их на глубине 60 м, это по деньгам стоит 20% от строительства нового", - полагает Хуснуллин.