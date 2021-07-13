Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Об этом он сообщил на официальном сайте МВД, опубликовав скан рапорта.

Аваков занимал пост с 2014 года. Он один из двух министров, сохранивших должность после ухода Порошенко и избрания Зеленского. В июне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова. Его подписали 55 депутатов.

Кандидатом на должность главы МВД Украины стал председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

В своем кратком сообщении Аваков не стал рассказывать об обстоятельствах увольнения. "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" – написал Аваков.