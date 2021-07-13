Россия не будет индексировать для Белоруссии цены на газ в 2022 году - Кремль

В Санкт-Петербурге завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они прошли в Константиновском дворце и никак не были анонсированы до сегодняшнего утра.

Пресс-конференцию главы государств по итогам встречи не давали, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что речь шла о выработке шагов в сфере таможни, налогов, энергетики. В частности, было принято решение, что Россия не будет индексировать в 2022 году цены на газ для Белоруссии и сохранит их на уровне 2021 года.

Также президенты договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.