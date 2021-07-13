В дептрансе Москвы опровергли сообщения о массовом увольнении непривитых сотрудников

В департаменте транспорта Москвы опровергли сообщения о массовых увольнениях в метро и других транспортных предприятиях сотрудников, не желающих вакцинироваться (даже при наличии у них медотвода). В ведомстве собираются судиться с источником информации.

В пресс-службе дептранса сообщили, что соблюдают требования Роспотребнадзора и указа мэра столицы и уже вакцинировали почти 70% сотрудников.

"При этом информация об увольнении сотрудников с медотводом — не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке. Если права какого-либо сотрудника нарушаются — он может обратиться в департамент транспорта любым способом, включая бот канала @to_deptrans_bot. Сейчас таких обращений у нас нет", - говорится в заявлении департамента.