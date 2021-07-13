13 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге разыскивают троих подростков, потерявшихся в районе Химмаша

В Екатеринбурге разыскивают троих подростков, потерявшихся в районе Химмаша.

Волонтеры из "ДПСО "ПРОРЫВ" пишут, что это две 16-летние девушки – Виктория П. и Ангелина Г., а также Динар З., ему 17 лет. "Розыском пропавшего занимается отдел полиции №13. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-13 либо 102 (02)", - говорится в сообщении отряда.

Между тем, сегодня полиции уже удалось найти двух братьев, которые еще позавчера самовольно покинули социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района и отправились в Екатеринбург. "Свой уход они пояснили желанием свободного времени  провождения. Сейчас данные подростки доставлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района", - сообщили в областном полицейском главке.

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Теги: подростки, розыск, екатеринбург, полиция, волонтеры



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