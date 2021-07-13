Часть Екатеринбурга и Верхняя Пышма останутся без горячей воды

Сразу в трех районах Екатеринбурга ожидаются временные отключения горячей воды.

Перебои будут наблюдаться в Железнодорожном, Верх-Исетском, Орджоникидзевском районах уральской столицы и в Верхней Пышме. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Энел Россия", причина в ремонте Среднеуральской ГРЭС.

Отключения будут проводиться поэтапно с 17 по 30 июля. Ожидается, что на ГРЭС проведут частичную замену трубопроводов, устаревшей арматуры и насосов.