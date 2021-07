Роналду не попал в символическую сборную Евро-2020

Так, в список из 11 футболистов вошли пять представителей чемпиона - Италии.

На воротах расположен голкипер "скуадра адзурры" Джанлуиджи Доннарумма, который ранее был объявлен лучшим игроком Евро. В центре защиты находятся итальянец Леонардо Бонуччи и англичанин Харри Магуайр, слева в обороне - ещё один представитель Италии Леонардо Спинаццола, справа - ещё один англичанин Кайл Уокер.

В центре полузащиты расположены итальянец Жоржиньо, представитель Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг, а также испанец Педри.

В группу атаки вошли итальянец Федерико Кьеза, англичанин Рахим Стерлинг и бельгиец Ромелу Лукаку.

