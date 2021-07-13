13 Июля 2021
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Спорт
Лучшие футболисты Евро-2020 (2021) | Фото: UEFA

Роналду не попал в символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил символическую сборную чемпионата Европы-2020, завершившегося на днях.

Так, в список из 11 футболистов вошли пять представителей чемпиона - Италии.

На воротах расположен голкипер "скуадра адзурры" Джанлуиджи Доннарумма, который ранее был объявлен лучшим игроком Евро. В центре защиты находятся итальянец Леонардо Бонуччи и англичанин Харри Магуайр, слева в обороне - ещё один представитель Италии Леонардо Спинаццола, справа - ещё один англичанин Кайл Уокер.

В центре полузащиты расположены итальянец Жоржиньо, представитель Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг, а также испанец Педри.

В группу атаки вошли итальянец Федерико Кьеза, англичанин Рахим Стерлинг и бельгиец Ромелу Лукаку.

Примечательно, что в сборную турнира не попал лучший бомбардир чемпионата - португалец Криштиану Роналду.

Лучших игроков Евро выбирала команда технических наблюдателей UEFA, в которую вошли 16 экс-футболистов, бывших и действующих тренеров.

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Теги: футбол, чемпионат Европы, символическая сборная Евро-2020, UEFA



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