"Говорить о внедрении системы преждевременно": министр спорта опроверг внедрение фан-ID на "Екатеринбург-Арене"

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высказался по поводу открытого письма от "Союза болельщиков Урала". Организация фанатов опубликовала открытое письмо в адрес правительства региона с просьбой не вводить фанатские ID для посетителей "Екатеринбург-Арены". По словам активистов, введение FAN-ID может снизить посещаемость матчей, в частности, продажи абонементов, и требует дополнительных трат бюджета. Между тем, глава свердловского минспорта в беседе с Накануне.RU поспешил заверить, что введение системы пока не планируется.

"Три года назад было поручение правительства РФ о внедрении системы идентификации болельщиков. Законопроект был разработан Минспортом России. За основу был взят опыт применения ID во время ЧМ по футболу в России, который в первую очередь обеспечил максимальную систему безопасности участников спортивных соревнований. Пока в Свердловскую области никаких регламентов и нормативов на счёт ID не поступало, поэтому говорить о внедрении этой системы преждевременно", - отметил Рапопорт.

Ранее появлялась информация, что "Екатеринбург-Арена" станет одним из стадионов, где на уровне эксперимента планируется ввести паспорта для болельщиков. Сообщалось, что эксперимент с обязательной идентификацией болельщиков и сотрудников продлится до 11 декабря 2021 года. Кроме стадиона на Урале, в этом списке: "Газпром-Арена" (Санкт-Петербург), "Фишт" (Сочи), "Ак Барс-Арена" (Казань), "Нижний Новгород", "Ростов-Арена" и "Самара-Арена".