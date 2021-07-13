13 Июля 2021
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ЕСПЧ постановил, что Россия должна начать регистрировать однополые отношения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна предоставить возможность однополым парам регистрировать свои отношения.

В решении ЕСПЧ говорит, что отказ в официальной регистрации является  нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни).

С жалобой на российские законы в суд обратились три однополые пары. ЕСПЧ обязал Россию регистрировать такие союзы, но при этом форма регистрации остается на усмотрение государства-ответчика, передает "Коммерсант".  

Стоит отметить, что недавние изменения в Конституцию предусматривают как защиту традиционных отношений между полами, так и прерогативу внутреннего законодательства над международным, включая решения судов.  

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Теги: еспч, однополые браки, регистрация



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