Суд в Челябинске смягчил приговор активистам "СтопГОК" по делу о поджоге на стройплощадке ГОКа

Челябинский областной суд изменил приговор активистам движения "Стоп ГОК" Василию Московцу и Гамилю Асатулину по делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОК. Срок лишения свободы условно снижен до 1,5 лет каждому.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Челябинский областной суд отменил приговор Сосновского районного суда в части осуждения Асатуллина и Медведева по обвинению в хулиганстве, а Московца - в подстрекательстве к хулиганству в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Производство по уголовному делу в этой части прекращено. В части осуждения Асатуллина и Медведева по обвинению в покушении на умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, путем поджога, а Московца по обвинению в подстрекательстве к этому преступлению в приговор внесены изменения.

"Всем троим окончательно назначено наказание в виде лишения свободы условно: Асатуллину - сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 2 года 8 месяцев, Медведеву -1 год с испытательным сроком 1 год 2 месяца, Московцу - 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

Приговор обжаловали Московец и Асатуллин. Они настаивали на полном оправдании.

Напомним, в марте текущего года Сосновский районный суд признал Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева виновными в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия и покушению на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога. Василий Московец признан виновным в подстрекательстве к хулиганству и подстрекательстве к покушению на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Московец был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно, Асатуллин – к 3 годам условно, Медведев – к 1,5 годам условно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам. Через три месяца обвинение в подстрекательстве к хулиганству было предъявлено лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу.

Изначально, была заявлена сумма ущерба на уровне 124 млн 955 тыс. руб. Однако суд исключил из ущерба упущенный доход Томинского ГОКа. Таким образом, он составил 149 тыс. руб. от повреждения древесины и 85 тыс. руб. – повреждение имущества Томинского ГОК.