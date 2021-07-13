13 Июля 2021
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Гитлер, нацизм (2016) | Фото:globalconflict.ru

Книжным магазинам рекомендовали "изъять и утилизировать" книги с Гитлером

Российский книжный союз обратился к книжным магазинам и отраслевому сообществу с просьбой изъять и утилизировать книги с портретами Гитлера и его приспешников. В союзе ссылаются на мемориальные законы, принятые недавно Госдумой. Согласно этим законам, ограничивается изображение не только фашистских и нацистских символов вроде свастики, но и портретов самих преступников.

Ранее автор законопроекта – депутат от "Единой России" Елена Ямпольская – утверждала, что "перегибов" с законом не будет, в литературе и кино Гитлер останется, уберут его только с футболок. Но сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Если на обложке какие-то крупные изображения, понятно, что какая-то естественная популяризация и так далее не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри книги, не на обложке — это другое дело. <...> Зачем таких людей на обложке изображать?".

В Российском книжном союзе тут же сообщили: "Просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадающих в сферу действия вышеуказанных нормативных актов, и в случае обнаружения, прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнёров. Из торговых залов данные книги подлежат изъятию и утилизации".

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Теги: книги, гитлер, нацистские преступники, мемориальный закон, елена ямпольская



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