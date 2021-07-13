В Тюмени убийца трёх жертв получил серьёзный срок в колонии

51-летний уроженец Саратовской области, живший в Тюменской области под чужим именем, наказан за несколько убийств, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

Злоумышленник жил в Тюмени под чужим именем – он был в розыске в Нижнем Новгороде за различные преступления. В ноябре 2019 г. преступник во время ссоры с 38-летний незнакомцем ударил его ножом, причинив тем самым лёгкую травму. 7-9 марта 2020 г. он же поссорился с 40-летним собутыльником, зарезал его, а тело выкинул в лесу. 10 марта 2020 г. злоумышленник аналогичным образом убил 39- и 40-летних участников застолья.

В июле прошлого года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его за незаконное хранение оружия и хулиганство к пяти годам лишения свободы. Тюменский областной суд с учётом судимости отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 22 года. После освобождения он в течение года будет ограничен в свободе передвижения.