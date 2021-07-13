13 Июля 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Жена мужчины, угрожавшего прыгнуть с балкона с ребенком, несколько дней назад жаловалась в полицию на побои

В Иркутске благополучно разрешилась ситуация с 34-летним мужчиной, выбравшимся на перила балкона высотки с 3-летним ребенком на руках. После многочасовых переговоров он отдал ребенка жене, а потом и сам забрался обратно в квартиру, где и был задержан. Сейчас он доставлен в полицию, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Между тем, в полиции разбираются с ситуацией с жалобами жены этого мужчины на побои. Представитель иркутского областного полицейского главка сообщил, что женщина несколько дней назад обращалась в полицию с жалобами на побои, у нее были следы нанесения травм. Почему силовики не предприняли никаких мер – вопрос сейчас остается без ответа.

"Супруга пришла, у нее очевидные следы побоев, видно, что они причинены ей недавно", - цитирует РИА Новости представителя полиции. Он добавил, что женщина, предварительно, обращалась в полицию несколько дней назад. Все материалы запрашиваются, ситуация изучается.

Напомним, в России в 2017 году домашнее насилие было декрминализировано. Несмотря на многочисленные протесты, Госдума VII созыва законопроект одобрила, теперь за подобные преступления полагается только административка: штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов, после которых мужчина-агрессор возвращается обратно в семью.

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Теги: побои, декриминализация домашнего насилия, домашнее насилие, полиция, бездействие



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