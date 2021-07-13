Природоохранная деятельность предприятия "Уралэлектромедь" (входит в УГМК) получила высокую оценку и отраслевую награду

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) признано победителем XVIII Отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» по итогам 2020 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

На всех трех промплощадках ОА "Уралэлектромеди" внедрены природоохранные и ресурсосберегающие технологии, установлены современные очистные устройства и сооружения, что позволило ещё в 2007 году достичь предельно допустимых нормативов выбросов.

В медеплавильном цехе (основная площадка в Верхней Пышме) установлены газоочистные сооружения с высокой степенью очистки отходящих газов – 99,5%. В 2014-2016 гг. проведена модернизация электрофильтров химико-металлургического цеха - эффективность очистки составляет 99,7%. Примером внедрения передовых природоохранных технологий служит новый цех электролиза меди, введенный в эксплуатацию в 2012 году. В цехе предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, система вентиляции и рекуперации тепла, укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу.

Для охраны водного бассейна на предприятии организована очистка промышленных стоков основных цехов, продувочных вод оборотных систем и ливневых вод. Стоки проходят полный цикл переработки – от очистки в смесителях, отстойниках-флокуляторах и механических фильтрах до ультрафиолетового обеззараживания. Очищенная вода используется в техническом водоснабжении предприятия. В результате увеличен объём переработки промливневых стоков и прекращен сброс неочищенных стоков в открытый водоем. Также «Уралэлектромедь» реализовала проект по очистке озера Ключи. Главная цель проекта - экологическая реабилитация и возвращение утраченного рыбо-хозяйственного статуса данного водоёма. Площадь очистки дна озера составила 135 тыс. кв. метров. А в результате очистки береговой полосы от водной растительности площадь зеркала озера увеличена на 85 тыс. кв. метров. В проект вложено более 100 млн рублей.

В филиале «Производство полиметаллов» (г. Кировград) с 2017 года ведется строительство системы сбора и очистки промливневых стоков. В филиале «Производство сплавов цветных металлов» (пос. Верх-Невинский) построены водоочистные сооружения. Реализация данного проекта позволила ликвидировать один из двух водовыпусков и очистить ливневые и дренажные воды до допустимых норм.

В АО «Уралэлектромедь» создана система комплексного управления отходами, позволяющая вести строгий учет их образования, размещения и передачи на переработку. Кроме того, с 2019 года на предприятии организован раздельный сбор бумаги, картона, пластика и т.п. для дальнейшей реализации. Цель этих мероприятий - снижение объемов отходов производства для передачи и размещения на полигонах. Текущие затраты на содержание объектов природоохранного назначения по всем площадкам АО «Уралэлектромедь» в 2020 году составили 1,3 млрд рублей.

Действующая на предприятии система экологического менеджмента также способствует эффективной природоохранной работе. Ежегодно АО “Уралэлектромедь” подтверждает соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001, о чём свидетельствуют результаты внешних инспекционных аудитов.