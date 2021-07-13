13 Июля 2021
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турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

В Адыгее ввели ограничения на прием туристов

Адыгея вслед за Краснодарским краем вводит требование об обязательном предъявлении сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для туристов, заселяющихся в гостиницы.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, также будет приниматься справка о перенесенном заболевании.

Требования также распространят на работников туристической отрасли, сотрудников и посетителей спортивных комплексов и фитнес-центров и "иных организаций, оказывающих услуги населению".

Напомним, с 1 августа меняются правила посещения Кубани. Путешественники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку в течение трех дней. Напомним, изначально власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа. Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться. Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила. Ростуризм предложил пускать в отели не только с сертификатом, но и с отрицательным тестом на коронавирус. В Роспотребнадзоре рекомендовали разрешить заселять в отели не только вакцинированных, но и переболевших. Позже власти пошли на эту уступку.

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Теги: адыгея, туристы, вакцина



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