Часть мероприятий в "Царские дни" в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, екатеринбургская епархия приняла решение провести "фестиваль" "Царские дни", однако из-за ковидных ограничений перенесла часть мероприятий в онлайн-формат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, 14 июля на официальных YouTube-каналах Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера и Фонда ЕСПО пройдут III музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения "Августейшие Покровители Уральского общества любителей естествознания из рода Михайловичей".

Позже, в конференц-зале культурно-просветительского центра "Царский" горожан ожидает концерт "Романовы и великая русская культура". Участие в нем примет народная артистка России Тамара Воронина. После этого состоится онлайн-лекция "Завещание Государя" во главе с доктором философских наук, президента Международного художественного фонда Владимира Большакова.

Ожидается и трансляция концерта "Святые правители России: подвиг долга, чести и любви", которая пройдет в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история". Среди участников лауреаты международных музыкальных конкурсов: Вера Попова, Дилиза Надырова и Марина Курлапова.

Несмотря на это, часть фестиваля (как его называют в епархии) все же пройдет и в офлайн формате. Так, уже сейчас около Храма-на-крови ставят большие армейские палатки. Там планируется сразу несколько мероприятий, включая выставки, а также Всенощное бдение и Ночную Божественную литургию, которые пройдут 16 июля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии, "Царские дни" будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Все участники должны быть обеспечены масками, дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию.

С полной программой мероприятия на каждый день можно ознакомиться здесь.

Напомним, что вчера глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений приняли решение не проводить крестный ход в часть "Царских дней". Окончательную отмену мероприятия подтвердил и вице-губернатор Сергей Бидонько. Никакой альтернативы проведению шествия в виде заездов также не предусматривается.