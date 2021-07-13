13 Июля 2021
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Общество Челябинская область
трамвай для Челябинска (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинск привезли новые трамваи

В Челябинске доставили два новых трамвая для подготовки к началу эксплуатации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Новые трамваи должны выйти на улицы города уже в сентябре текущего года.

"Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждем этого момента с нетерпением", - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

трамвай для Челябинска(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава региона напомнил, что для Челябинска в этом году будет закуплено 30 новых трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе. Трамвайный парк планируется полностью обновить за два-три года.

Напомним, в апреле ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Поставщик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г.

Трамваи для Челябинска будут изготовлены УКВЗ. Комплектация нового трамвая включает наличие специальных мест для маломобильных пассажиров, систему кондиционирования, светодиодную бегущую строку в салоне, наличие оборудования для беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi и слотов для USB-зарядки телефонов. В трамвае будут установлены датчики пассажиропотока, видеокамеры в вагоне и видеорегистратор.

Накануне был объявлено два аукциона на покупку 150 автобусов для Челябинска. Общая начальная цена закупок составляет 1,9 млрд рублей.

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Теги: трамваи, УКВЗ, Алексей Текслер,



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