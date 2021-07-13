В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте рок-группы "Алиса"

В Санкт-Петербурге городской комитет по культуре проверит информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса". По пока неподтвержденным данным, он состоялся в одном из арендованных помещений на территории киностудии "Лендок".

"В настоящее время у площадки запрошена подробная информация об указанном концерте. В частности, уточняется количество зрителей, посетивших мероприятие", - цитирует представителя комитета ИА REGNUM.

Сегодня стало известно, что власти Санкт-Петербурга вводят новые антикоронавирусные ограничения. Так, будут запрещены мероприятия с участием более 75 человек, а заполняемость концертных залов и театров не должна превышать 1,5 тыс. человек.

Напомним, ранее из-за концертов в Санкт-Петербурге в условиях пандемии устроили настоящие заочные разборки фронтмен группы "Ногу свело!" Макс Покровский и поп-певец Дима Билан.