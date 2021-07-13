В Прикамье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса
Глава прикамского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Документ опубликован на сайте управления. Обязательная вакцинация вводится для различных категорий работников. Среди них – представители сферы торговли, индустрии красоты, общественного транспорта и другие.
Ранее министр здравоохранения края Анастасия Крутень предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях.