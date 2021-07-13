В Прикамье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Ранее министр здравоохранения края Анастасия Крутень предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях.

Документ опубликован на сайте управления. Обязательная вакцинация вводится для различных категорий работников. Среди них – представители сферы торговли, индустрии красоты, общественного транспорта и другие.

Глава прикамского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU .

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