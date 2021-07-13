В Красноярске на двое суток введен режим "черного неба"

Жаркая погода (30 градусов и выше) и отсутствие ветра вынудили сибирских синоптиков объявить режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, он же режим "черного неба") на ближайшие двое суток в Красноярске.

Синоптики ожидают метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сегодня с 18:00 до 19:00 15 июля 2021. Судя по прогнозу погоды – главной составляющей НМУ будет жара за 30 градусов по Цельсию и безветренная погода. Поэтому объявляются НМУ первой степени опасности, передает "7 канал Красноярск".