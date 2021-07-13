13 Июля 2021
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Смог в Красноярске в феврале 2020. Обращение красноярцев к Сергею Шнурову. (2020) | Фото: instagram.com/shnurovs

В Красноярске на двое суток введен режим "черного неба"

Жаркая погода (30 градусов и выше) и отсутствие ветра вынудили сибирских синоптиков объявить режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, он же режим "черного неба") на ближайшие двое суток в Красноярске.

Синоптики ожидают метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сегодня с 18:00 до 19:00 15 июля 2021. Судя по прогнозу погоды – главной составляющей НМУ будет жара за 30 градусов по Цельсию и безветренная погода. Поэтому объявляются НМУ первой степени опасности, передает "7 канал Красноярск".

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Теги: черное небо, нму, красноярск



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