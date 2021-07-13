Reuters: "Спутник V" не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы

Источники Reuters сообщили, с чем связана задержка одобрения вакцины "Спутник V" в Европе.

По их данным, разработчики российского препарата неоднократно не предоставляли европейским регуляторам данные, которые те считают стандартными требованиями процесса утверждения препарата на своем рынке.

Один из источников уточнил, что разработчики вакцины не передали формы отчетов о побочных эффектах, наблюдавшихся у участников испытаний и сведения о том, как отслеживались результаты получивших плацебо добровольцев.

По данным агентства, вакцину, вероятно, не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.

2 июня замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что "Спутник V" может быть одобрен ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы.

Ранее один из старейших в мире научных журналов – британский Nature – опубликовал статью о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Проблемы российской вакцины с признанием ВОЗ и в Европе эксперты, опрошенные изданием, объясняют опасениями чиновников из Европы и Всемирной организации здравоохранения по поводу достоверности данных мониторинга побочных явлений после вакцинации.