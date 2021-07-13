Lufthansa заменит приветствие "Дамы и господа" на гендерно-нейтральное

Группа Lufthansa сменит традиционное приветствие пассажиров на борту. Вместо "Дамы и господа" теперь будет что-то гендерно-нейтральное, передает Die Welt.

"Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", - рассказала пресс-секретарь Lufthansa.

Новые правила будут распространяться на всех перевозчиков группы – авиакомпании Austrian, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines.

В компании подчеркнули, что хотят охватывать приветствием всех своих клиентов и сотрудников, а среди таковых могут найтись, например, небинарные личности, которые не относят себя ни к дамам, ни к господам.