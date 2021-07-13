13 Июля 2021
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Общество Свердловская область
митинг в поддержку Навального, Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил в силе наказание уральскому художнику Раде за январскую поддержку Навального

Свердловский областной суд не стал менять постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении уличного художника Тимофея Ради.

Напомним, Радя принимал участие в январских акциях в поддержку Алексея Навального, но в суд ни разу не явился – его не могли найти. В апреле правоохранителям удалось задержать екатеринбуржца. Районный суд признал художника виновным в участии в несанкционированном митинге и приговорил его к 39 часам обязательных работ.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, защита Тимофея Ради подала апелляцию на это решение. В инстанции, рассмотрев материалы дела, оставили постановление Ленинского райсуда без изменений. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Ранее сам художник заявлял журналистам, что не собирается "идти на каторгу" и отрабатывать наказание, поскольку "и так работает на улице".

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Теги: Радя, акция, суд



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Ранее 22.04.2021 17:44 Мск Уральский художник Тимофей Радя получил 39 часов обязательных работ
Ранее 22.04.2021 14:51 Мск Уральский художник Радя задержан из-за январской поддержки Навального


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