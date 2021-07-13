Суд оставил в силе наказание уральскому художнику Раде за январскую поддержку Навального

Свердловский областной суд не стал менять постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении уличного художника Тимофея Ради.

Напомним, Радя принимал участие в январских акциях в поддержку Алексея Навального, но в суд ни разу не явился – его не могли найти. В апреле правоохранителям удалось задержать екатеринбуржца. Районный суд признал художника виновным в участии в несанкционированном митинге и приговорил его к 39 часам обязательных работ.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, защита Тимофея Ради подала апелляцию на это решение. В инстанции, рассмотрев материалы дела, оставили постановление Ленинского райсуда без изменений. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Ранее сам художник заявлял журналистам, что не собирается "идти на каторгу" и отрабатывать наказание, поскольку "и так работает на улице".