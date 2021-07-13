13 Июля 2021
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский, выборы 2019 (2019) | Фото: REUTERS/V. Ogirenko

Зеленский заявил о продолжении работы над законом о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над законом о коренных народах страны, который недавно приняла Верховная Рада. Документ получил в народе название "о нацменьшинствах", правда, главе государства такое наименование не нравится.

"Продолжается активная работа над законом о национальных сообществах Украины. НЕ меньшинства, а сообщества! Поскольку ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя менее важной, менее защищенной, менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы - равны. И все мы – родные", - написал Зеленский в своем твиттере.

Запись появилась после того, как накануне в свет вышла статья Владимира Путина, посвященная судьбам украинского и русского народов, которые президент России считает единым.

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Теги: владимир зеленский, нацменьшинства, закон, верховная рада, украина



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