Зеленский заявил о продолжении работы над законом о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над законом о коренных народах страны, который недавно приняла Верховная Рада. Документ получил в народе название "о нацменьшинствах", правда, главе государства такое наименование не нравится.

"Продолжается активная работа над законом о национальных сообществах Украины. НЕ меньшинства, а сообщества! Поскольку ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя менее важной, менее защищенной, менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы - равны. И все мы – родные", - написал Зеленский в своем твиттере.

Запись появилась после того, как накануне в свет вышла статья Владимира Путина, посвященная судьбам украинского и русского народов, которые президент России считает единым.