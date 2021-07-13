Южноуральца, ограбившего дальнобойщиков, приговорили к 4 годам в колонии особого режима

Житель Челябинской области приговорен к 4 годам в колонии особого режима за ограбление дальнобойщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Осужденный вместе с сообщником в июне 2020 года на автодороге Челябинск-Троицк остановили два грузовых автомобиля под управлением граждан Республики Беларусь. Они потребовали передать им по 5 тыс. рублей с каждого "за безопасный проезд по дорогам Челябинской области".

Потерпевшие передали 1,5 и 2 тыс. руб. После этого злоумышленники из кабины автомобиля открыто похитили 36 тыс. казахстанских тенге и 200 долларов США и скрылись с места преступления.

Мужчина ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений.