13 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Южноуральца, ограбившего дальнобойщиков, приговорили к 4 годам в колонии особого режима

Житель Челябинской области приговорен к 4 годам в колонии особого режима за ограбление дальнобойщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Осужденный вместе с сообщником в июне 2020 года на автодороге Челябинск-Троицк остановили два грузовых автомобиля под управлением граждан Республики Беларусь. Они потребовали передать им по 5 тыс. рублей с каждого "за безопасный проезд по дорогам Челябинской области".

Потерпевшие передали 1,5 и 2 тыс. руб. После этого злоумышленники из кабины автомобиля открыто похитили 36 тыс. казахстанских тенге и 200 долларов США и скрылись с места преступления.

Мужчина ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений.

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Теги: суд, приговор, водитель, грабеж,



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