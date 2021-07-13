"Победа" повысит стоимость авиабилетов из-за новых правил медосмотра бортпроводников

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") минимум на 2% повысит стоимость билетов из-за новых правил медосмотра бортпроводников.

Как сообщил директор по сервису компании Ласло Сабо, приказ Минздрава дублирует федеральные авиационные правила и вынуждает вводить двойной медосмотр.

По его словам, "сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК и еще дополнительно всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н".

Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год. Они, "безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов", отметил Сабо.

В Минтрансе сообщили, что возможное "задвоение" медосмотров планируется исключить с марта 2022 года, передает ТАСС.

Напомним, ковидные ограничения в ряде регионов привели к тому, что работа экипажей многих авиакомпаний оказалась под угрозой остановки. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Роспотребнадзор отменить для пилотов и стюардесс требования, связанные с обязательным предоставлением прививочных сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус.

"В связи с тем, что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня", – говорится в письме АЭВТ к Роспотребнадзору. Кроме того, пилоты и бортпроводники перед каждым рейсом и так проходят предполетный медосмотр, согласно приказу Минтранса от 22 апреля 2002 года.