В Екатеринбурге трамвай сбил женщину-кондуктора

Сегодня на ВИЗе в Екатеринбурге произошло ДТП с участием женщины кондуктора. Пострадавшую задело проезжающим мимо вагоном трамвая, сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург".

В ГИБДД рассказали, что женщина вышла из транспорта, чтобы попросить проехать соседний вагон вперед. Трамвай тронулся, когда кондуктор еще не успела войти в транспорт, в результате чего была зажата с двух сторон и сбита вторым поворачивающим вагоном.

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Пострадавшую госпитализировали в Областную больницу № 1 с предварительным диагнозом "перелом костей таза".