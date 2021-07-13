13 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП с трамваем. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

В Екатеринбурге трамвай сбил женщину-кондуктора

Сегодня на ВИЗе в Екатеринбурге произошло ДТП с участием женщины кондуктора. Пострадавшую задело проезжающим мимо вагоном трамвая, сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург".

В ГИБДД рассказали, что женщина вышла из транспорта, чтобы попросить проехать соседний вагон вперед. Трамвай тронулся, когда кондуктор еще не успела войти в транспорт, в результате чего была зажата с двух сторон и сбита вторым поворачивающим вагоном.

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Пострадавшую госпитализировали в Областную больницу № 1 с предварительным диагнозом "перелом костей таза".

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Теги: трамвай, ДТП, кондуктор, Екатеринбург



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