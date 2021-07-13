13 Июля 2021
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Политика В России Москва
Илья Яшин (2014) | Фото: твиттер

Сенаторы увидели признаки иностранного вмешательства в новостях про Илью Яшина

В Совете Федерации увидели происки элементов, желающих дестабилизировать ситуацию в России, в публикации новостей об отказе в регистрации на выборах оппозиционному политику Илье Яшину.

Сенаторам из временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России показалось странным, что несколько СМИ сразу сообщили об отказе Яшину в регистрации на том основании, что он связан с деятельностью организаций Алексея Навального, признанных судом экстремистскими. При этом избирком в Москве и суд отказали именно на этом основании, то есть СМИ ничего не выдумали, а просто оперативно осветили информацию.

Сенатор Владимир Джабаров на заседании комиссии пожаловался: "Комиссия фиксирует ежедневные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию, идут вмешательства. Идет дискредитация предстоящих выборов в Госдуму. В этой подрывной работе задействованы как иностранцы, так и СМИ-иноагенты. Идет поддержка внесистемной оппозиции, ею занимаются СМИ-иноагенты и СМИ, вызывающие вопросы у наших надзорных органов".

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Теги: иностранное вмешательство, дестабилизация, дискредитация выборов, илья яшин, сми-иноагенты



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