13 Июля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ольга Васильева, ЛДПР, Нефтеюганск (2021) | Фото: vk.com, Ольга Васильева

В Нефтеюганске координатор ЛДПР закончила голодовку и вышла из партии

Теперь уже бывший лидер нефтеюганской городской ячейки ЛДПР Ольга Васильева объявила о прекращении голодовки и выходе из партии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я написала заявление о выходе из рядов ЛДПР. Почему я ушла? Да потому, партия показала своё отношение к простым, небогатым, ответственным членам – им попросту плевать. Руководству нужны толстосумы, такие, как Михаил Селюков, которые "усиливают ряды партии" вне очереди. Я прекратила свою голодовку по собственной воле, но по фактическому принуждению (бездействием и наплевательским отношением к сопартийцам) руководством партии", - написала Васильева на своей странице "Вконтакте".

Она уточнила, что голодовки могло и вовсе не быть.

"Ранее я писала, что у меня тёплые чувства к депутату тюменской облдумы Артёму Зайцеву и депутату Госдумы Евгению Маркову, и, если бы их разговор был со мной личный, тет-а-тет, и дружеский, я, скорее всего, отступила, и они это знали и знают. Непонятно, перед кем они держали этот холодный и жестокий тон", - уточнила Васильева.

О голодовке функционер объявила 10 июля. Васильева требовала включить её в список партии на выборах в региональный парламент и утверждает, что изначально ее планировали выдвинуть в думу по одному из одномандатных округов, однако в итоге это решение было отменено. В ЛДПР назвали деструктивным метод выбивания места в думе Югры голодовкой.

Ольга Васильева, ЛДПР, Нефтеюганск(2021)|Фото: vk.com, Ольга Васильева

Ольга Васильева, ЛДПР, Нефтеюганск(2021)|Фото: vk.com, Ольга Васильева

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Теги: Ольга Васильева, голодовка, ЛДПР



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