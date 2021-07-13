13 Июля 2021
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Образование Свердловская область
пьяные выпускницы, школа, школоло, российское образование Фурсенко (2015) | Фото: krabov.net

Свердловский вице-губернатор обвинил выпускные в росте детской заболеваемости

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил, почему во время "третьей волны" коронавируса в регионе произошел скачок заболеваемости среди детей и подростков.

Как сообщил Креков на сегодняшнем брифинге, одной из причин стала "наша не всегда объяснимая любовь к многочисленным выпускным".

"Не знаю, кто как, а лично я помню в своей жизни только один выпускной – когда заканчивал школу. Сегодняшние родители их помнят уже десятками применительно к своим собственным детям. Заканчиваем детский сад – надо обязательно выпускной. Четвертый класс – нужен выпускной. Заканчиваем девятый класс – еще один выпускной. Одиннадцатый – это святое дело. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить выпускные раз в полгода", - заявил вице-губернатор.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

Он отметил, что сейчас выпускные проводились не с теми санитарными нормами, которые не дают коронавирусу распространяться.

"А присутствовавшие там дедушки, бабушки, сочувствующие соседки, родственники дальние и близкие – только усугубляли ситуацию. К сожалению, мы это почувствовали впоследствии на заболеваемости", - добавил Креков.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня вице-губернатор рассказал, как будут проходить массовые мероприятия в Свердловской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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Теги: выпускные, заболеваемость, Креков



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