Доля полностью привитых в Петербурге на КТ за неделю выросла в пять раз - статистика

За неделю доля полностью ковид-вакцинированных в Санкт-Петербурге выросла в пять раз - с 1,6% до 7,7%. Такие данные приводит сортировочный COVID-центр компьютерной томографии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

Отмечается, что неделей ранее из 3406 обратившихся было только 57 полностью привитых и 16 частично. Но за последнюю неделю - 3243 обратившихся, и уже 251 привитых полностью, а у 108 была введена первая доза. То есть при небольшом снижении общего количества произошел пятикратный рост полностью привитых.

Замглавврача по медицинской части МИБС Михаил Черкашин отказался комментировать такой скачок.

По одной неделе судить о динамике действительно вряд ли корректно, нужны данные за более длительный промежуток времени. А Центр стал публиковать данные по привитым только две недели назад. Это одни из первых в России хоть каких-то данных по вакцинированным, поскольку официально никакой статистики по ним не ведется, поэтому делать статистически обоснованные выводы о реальной эффективности вакцин невозможно.

Тем не менее, по этим данным можно приблизительно оценить реальную, а не в контрольных испытаниях, эффективность вакцин. В городе и области к концу июня было полностью вакцинировано соответственно 13% и 10% населения, то есть в среднем около 12%. За вычетом детей, которые практически не болеют ковидом и не вакцинированы, это около 15%. И такая группа населения дала за неделю 7,7% направленных на КТ. То есть реальная эффективность вакцинации по данным последней недели - около 50%, возможно, до 60% из-за погрешностей приблизительного расчета. Притом что неделей ранее было порядка 90%.

Подчеркнем, что эти результаты и приблизительные, и предварительные. Правда, есть еще одно серьезное обстоятельство, вынуждающее еще больше снизить эффективность вакцин. Данные Центра МИБС относятся только к тем, кто был направлен на КТ, то есть это уже не легкое протекание болезни.

Президент медико-технологического предприятия "МТП Ньюдиамед" Андрей Воробьев сообщил, что, по данным коллег, в ковидных стационарах от 30% полностью привитых от коронавируса.