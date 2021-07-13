"Маяк" захватил забором часть двора около стройплощадки, где просел грунт и лопнул асфальт

Сотрудники строительной компании "Маяк" после вчерашней новости о трещинах, образовавшихся во дворе жилого дома, расположенного около снесенного здания ПРОМЭКТ, передвинули забор стройплощадки, захватив "проблемную" территорию. Об этом Накануне.RU рассказала местная жительница Елена Литвинова.

"Сегодня около 11 часов пришла сюда большая бригада (человек 10). Сместили забор в сторону двора где-то метра на четыре, хотя мы протестовали. А сейчас я иду, а они с той стороны, где были трещины, истесали нашу территорию экскаватором. Поребрик, который выходил на детскую площадку, где и были трещины, - там все стесано. Остался только наклонившийся тренажер наш и все", - рассказала Литвинова.

По ее словам, вчера председателю совета дома Сергею Лоншакову звонили из "Маяка" с предложением о переносе забора стройплощадки на три метра вглубь двора. Позже к жителям дома на Красноармейской, 78а лично пришел начальник ПТО корпорации. Ему объяснили, что установить забор можно только по решению общего собрания, однако уже на следующий день рабочие самостоятельно перенесли ограду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Маяка", это временные меры для ремонта асфальтового покрытия. Вчера в корпорации также отметили, что ранее уже происходили подобные инциденты, но после проведения всех работ, строители успешно устраняли последствия.

"Принято решение отремонтировать трещину и мониторить состояние грунта на этом участке. Как только все нормализуется вернем забор на место. Это временное, но необходимое решение", - рассказали в пресс-службе.

Это неожиданно, поскольку еще вчера руководитель "Маяка" Владимир Коньков называл жителей дома "сумасшедшими", а трещины и провалы грунта - естественным процессом и следствием некачественного благоустройства. Жильцы дома, граничащего со стройплощадкой "Маяка", были вынуждены обратиться в полицию.