13 Июля 2021
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Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

98% жителей Таймыра узнали об аварии на норильской ТЭЦ в интернете

98% жителей Таймыра, где в прошлом году произошел масштабный разлив дизельного топлива, узнали о произошедшем из интернета. Там же они следили за операцией по ликвидации аварии, в основном люди узнавали новости в мессенджере WhatsApp. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ходе этнологической экспертизы региона, рассказала на пресс-конференции старший научный сотрудник Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Татьяна Киссер.

Заказчиком и инициатором экспертизы, проведенной учеными, стала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, оплатил проект "Норильский никель". Глава ассоциации, сенатор Григорий Ледков уверяет, что компания не вмешивается в ход исследования и ждет результатов.

директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, член-корреспондент РАН Андрей Головнёв отметил, что существует проблема комплексного изучения Таймыра, ученые в постсоветское время практически ушли из Арктики. И их возвращение нужно, поскольку государство запускает вторую волную промышленного освоения региона, пускает в Арктику крупные компании, а их влияние на окружающую среду и жизнь КМНС практически не изучается. Из-за этого у людей появляется недоверие к таким компаниям как, например, "Норильский никель".

Говоря о влиянии разлива дизеля на природу Таймыра, Головнев заметил: "Рыбы [стало] меньше, говорят коренные жители. Олень дикий сменил маршруты миграции. Правда, как и рыбу, оленя никто не считал в последнее время. Сейчас нет ихтиологов, которые посчитают, что с рыбой происходит. Коренные жители в растерянности. Некоторые действия у них вызывают оторопь, промыслы часто выглядят варварством".

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Теги: таймыр, авария, норильский никель, кмнс



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