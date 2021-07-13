Креков: массовые мероприятия не согласованы, но вязать никто никого не будет

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как будут проходить массовые мероприятия в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В ближайшее время на Среднем Урале были запланированы крестный ход во время Царских дней, День строителя, Курбан-байрам и День города в Екатеринбурге. Как заявил Креков на сегодняшнем брифинге, федеральный Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача России, которое регламентирует проведение массовых мероприятий.

"Мы будем руководствоваться именно им. И там предписано, что в условиях роста проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Речь идет о том, что никакие мероприятия свыше тысячи человек, даже на свежем воздухе, проводиться не должны. А если об этом идет речь, это должно быть обязательно согласовано с органами Роспотребнадзора. Ни одно из названных мероприятий этих согласований не прошло", - заявил Креков.

Он отметил, что "никто никого не будет вязать и устанавливать цепи из силовиков".

"Об этом даже примерной речи не идет. Но мы призываем всех подумать о здоровье собственном и своих близких. И подход у нас ко всем мероприятиям один, в том числе и к упомянутым", - заключил вице-губернатор.

Сегодня стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений приняли решение не проводить крестный ход в честь Царских дней. При этом никакой альтернативы проведению шествия в виде заездов также не предусматривается.