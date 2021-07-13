Креков: массовые мероприятия не согласованы, но вязать никто никого не будет

13 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Креков: массовые мероприятия не согласованы, но вязать никто никого не будет

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как будут проходить массовые мероприятия в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В ближайшее время на Среднем Урале были запланированы крестный ход во время Царских дней, День строителя, Курбан-байрам и День города в Екатеринбурге. Как заявил Креков на сегодняшнем брифинге, федеральный Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача России, которое регламентирует проведение массовых мероприятий.

"Мы будем руководствоваться именно им. И там предписано, что в условиях роста проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Речь идет о том, что никакие мероприятия свыше тысячи человек, даже на свежем воздухе, проводиться не должны. А если об этом идет речь, это должно быть обязательно согласовано с органами Роспотребнадзора. Ни одно из названных мероприятий этих согласований не прошло", - заявил Креков.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

Он отметил, что "никто никого не будет вязать и устанавливать цепи из силовиков".

"Об этом даже примерной речи не идет. Но мы призываем всех подумать о здоровье собственном и своих близких. И подход у нас ко всем мероприятиям один, в том числе и к упомянутым", - заключил вице-губернатор.

Сегодня стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений приняли решение не проводить крестный ход в честь Царских дней. При этом никакой альтернативы проведению шествия в виде заездов также не предусматривается.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Креков, крестный ход, мероприятия, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.07.2021 09:21 Мск В Екатеринбурге окончательно отменили крестный ход в "Царские дни"
Ранее 12.07.2021 12:37 Мск В ногах правды нет: в резиденции губернатора предложили заменить крестный ход на автопробег
Ранее 11.07.2021 10:53 Мск "Иннопром можно, крестный ход нет". Священники обвиняют губернатора в двойных стандартах
Ранее 09.07.2021 12:23 Мск Бидонько: Крестного хода в Екатеринбурге не будет
Ранее 09.07.2021 10:12 Мск Власти и силовики "в шоке" от намерений Екатеринбургской епархии провести крестный ход
Ранее 09.07.2021 06:16 Мск Митрополит подтвердил проведение крестного хода вопреки запрету губернатора Куйвашева
Ранее 08.07.2021 20:32 Мск "Губернатор высказался, как ему удобно". Епархия не стала отменять "Царские дни"
Ранее 08.07.2021 11:14 Мск В Свердловской области отменили крестный ход в Царские дни


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети