Южноуральцы пытались передать иностранным спецслужбам секретные данные

ФСБ объявила официальные предостережения трем жителям Челябинской области, пытавшимся передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, южноуральцы с октября 2019 года предпринимали попытки установить контакты с представителями иностранных спецслужб, чтобы передать им сведения, составляющие государственную тайну, о специфике применения подразделений Росгвардии по охране объектов ядерно-оружейного комплекса.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации данным гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьей 275 УК России ("Государственная измена")", - отметили в ведомстве.