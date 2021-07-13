13 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Южноуральцы пытались передать иностранным спецслужбам секретные данные

ФСБ объявила официальные предостережения трем жителям Челябинской области, пытавшимся передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, южноуральцы с октября 2019 года предпринимали попытки установить контакты с представителями иностранных спецслужб, чтобы передать им сведения, составляющие государственную тайну, о специфике применения подразделений Росгвардии по охране объектов ядерно-оружейного комплекса.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации данным гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьей 275 УК России ("Государственная измена")", - отметили в ведомстве.

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Теги: ФСБ, государственная измена,



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