13 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле заявили, что жесткие меры по вакцинации, как во Франции, могут стать безальтернативными

В Кремле заявили, что ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными.

Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений.

Он добавил, что решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей, передает РИА Новости.

Во Франции с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста.

С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

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Теги: дмитрий песков, вакцинация, франция



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