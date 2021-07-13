В Кремле заявили, что жесткие меры по вакцинации, как во Франции, могут стать безальтернативными

В Кремле заявили, что ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными.

Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений.

Он добавил, что решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей, передает РИА Новости.

Во Франции с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста.

С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.