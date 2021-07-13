Казаки войдут в состав Росгвардии и получат оружие, - Кремль

В Кремле подтвердили планы по вхождению казаков в состав Росгвардии, при этом заявили, что никаких отдельных казачьих подразделений не будет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что брать казаков на службу в Росгвардию будут в тех регионах, где их много проживает. Поступив на службу, казаки станут росгвардейцами и будут соблюдать ее порядки, в том числе субординацию. Также они получат оружие, но при этом будут нести ответственность за его применение и за свое поведение во время несения службы.

Напомним, в начале июня этого года полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка во время Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство — 2021", который прошел в Нальчике, заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - заявил тогда Чайка.

Идею привлечь казаков к обеспечению общественной безопасности, Чайка выступил еще в марте. Добавим, что Росгвардия была создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. В ее состав вошли также органы управления и подразделения МВД по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также другие подразделения.